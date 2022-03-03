توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً بسبب الأزمة الأوكرانية

توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، حيث تعد روسيا أكبر مصدِّر للأسمدة على مستوى العالم.

وأضافت المؤسسة، في مذكرة بحثية، أن دولًا مثل البرازيل- أحد أكبر الدول المنتجة للذرة وفول الصويا- تعتمد على الأسمدة الروسية، ولذلك يمكن أن تؤثر العقوبات أو تعطيل إمدادات الأسمدة الروسية على موسم الزراعة القادم في عملاق الذرة العالمي، وارتفاع الأسعار للحاصلات الزراعية.

الذرة محصول كثيف الاستهلاك من الأسمدة

وأشارت «المذكرة» إلى أن الذرة محصول كثيف استهلاك الأسمدة، وستساهم أسعار الأسمدة في قرارات المزارعين وكذلك الغلة، حيث تعد روسيا أيضًا لاعبًا عالميًا رئيسيًا في مجال الغاز الطبيعي ، وهو مُدخل رئيسي في إنتاج الأسمدة، كما أن أسعار الغاز المرتفعة وتخفيضات الإمدادات ستدفع أسعار الأسمدة إلى الارتفاع.

وتابعت: «على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستورد الأسمدة الروسية بشكل مباشر، إلا أن أسعار الأسمدة المرتفعة ستؤثر على تكاليف الإنتاج حيث يبدأ المزارعون الأمريكيون قريباً في زراعة محاصيلهم الربيعية».

ارتفاع متوقع في تكاليف مدخلات الإنتاج

ومن المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة في الفترة 2022-23 (سبتمبر-أغسطس) كمية قياسية من الذرة، وفقًا لتوقعات عائد الاتجاه رغم انخفاض المنطقة خلال العام.

وقد يؤدي انخفاض العائد إلى خفض أرقام إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، مما يزيد من ضيق العرض، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف المدخلات أو انخفاض إمدادات الذرة إلى زيادة أسعار الذرة المرتفعة بالفعل.