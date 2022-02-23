5 أسباب ترفع أسعار الذرة عالميا.. بينها زيادة الأسمدة والمبيدات

تشير توقعات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، إلى ارتفاع أسعار الذرة من قبل أكبر منتج عالمي، الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، التي قد تدفع المزارعين للإحجام عن بيع المحصول الجديد بالأسعار الحالية رغم ارتفاعها خلال الفترة الماضية.

وذكرت مذكرة بحثية لرئيس تحليلات الحبوب والبذور الزيتية بالمؤسسة، «بيت مايرز»، أن المزارعين سيترددون في البيع بالأسعار الحالية، نظراً لأنهم لم يأخذوا في اعتبارات التسعير، ارتفاع الأسمدة والمبيدات ومعدلات الفائدة المرتفعة، وتراجع إنتاج البرازيل، بالإضافة إلى التوترات بين روسيا وأوكرانيا ومشكلات التوريد.

ارتفاع أسعار الأسمدة

وارتفعت أسعار الأسمدة في الولايات المتحدة حاليًا مع زراعة الذرة في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، قبيل موسم الزراعة الذي يبدأ في شهر مارس، وسط مخاوف بشأن توفر الأسمدة أثناء موسم الزراعة، حيث من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للأسمدة الثلاثة الرئيسية «النيتروجين والفوسفات والبوتاس»، 21% إلى 23% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الذرة في عام 2022 مقارنة بـ 14% -16% في عام 2021.

وعلى مدى 12 شهرًا من يناير 2021 إلى يناير 2022، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لجميع المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 7.5%، وهذه هي أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا في 40 عامًا، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل.

ارتفاع تكاليف إنتاج محصول الذرة في أكبر منتج لها عالميا

ومن شأن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي لمحصول الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر منتج للذرة في العالم، تنسحب هذه التكلفة إلى الدول المستهلكة في جميع أنحاء العالم، حيث يعد المحصول استراتيجياً لصناعة الزيت والأعلاف على وجه التحديد، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الخبز.