التخطيط تخصص 34 مليار جنيه للمشروعات بمطروح ضمن «خطة المواطن» الاستثمارية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا رسميا، استعرضت خلاله ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 21-2022، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

تكثيف جهود توطين التنمية المستدامة بالمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية الإقليمية المتوازنة، إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، في إطار تحقيقها شهدت الأعوام الأخيرة، تكثيفا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بهدف تعظيم المزايا النسبية لكل المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة جميع خطط وبرامج التنمية المحلية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.

أضافت السعيد، أن كل الخطط التنموية التي تتبناها الدولة، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع «رؤية مصر 2030»، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمسائلة، والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير «متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020»، وإطلاق تطبيق المحمول «شارك 2030».

151 مشروعا تنمويا بمحافظة مطروح

حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح، أوضحت الوزيرة، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 21/2022 تبلغ 34 مليار جنيه، بنسبة زيادة 129% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 21/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 23,9 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 70,2%، يليه قطاع الكهرباء بقيمة 4,5 مليار جنيه بنسبة 13,2%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3,6 مليار جنيه بنسبة 10,5%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 650 مليون جنيه بنسبة 1,9%، أما قطاع الموارد المائية فيخصه 636 مليون جنيه بنسبة 1,8%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 777,6 مليون جنيه بنسبة 2,3%.

1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار التقرير، إلى أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة مطروح في خطة 21/2022، تتمثل في توجيه نحو 1,2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها 42 مشروع في تطوير مناطق عشوائية، مشروعات صرف صحي، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء جامعة العلمين الدولية، إنشاء وتجهيز مبنى الامتحانات الإلكترونية بحرم جامعة مطروح، إلى جانب استكمال تنفيذ أعمال الشبكات والمرافق بحرم جامعة مطروح.