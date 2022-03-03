الزراعة تناقش المنظومة التصديرية الجديدة وتتبع الشحنات مع مسؤول عماني

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس وليد بن خلفان بن عبدالله المعمري، مدير الحجر الزراعي في سلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق له، وبحث معه زيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية الطازجة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.

المنظومة التصديرية الجديدة

كما تناول الاجتماع، مناقشة المنظومة التصديرية الجديدة التي تنفذها مصر، من خلال تكويد جميع المزارع التصديرية وتتبع الشحنات المصدرة.

رقابة صارمة على مراحل التصدير

وأشاد الجانب العماني بدقة تطبيق قواعد إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية بعد الزيارات الميدانية التي أجراها الوفد العماني للمزارع والمحطات التصديرية المصرية، واتفق الطرفان على التوقف عن سحب عينات من كل شحنة يتم تصديرها لسلطنة عمان اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك في ظل قيام الحجر الزراعي المصري بالرقابة الصارمة على جميع مراحل التصدير بدءا من المزرعة وحتي وصول الشحنة إلى ميناء الدولة المستوردة.

تكويد المزارع بتكنولوجيا الأقمار الصناعية

كما اتفق الطرفان على أن يقدّم الحجر الزراعي المصري، الدعم الفني ونقل الخبرات لنظيره العماني في مجال تتبع الشحنات الزراعية، وتكويد المزارع بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.