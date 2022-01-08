شعبة الفاكهة: لدينا زيادة 5.6 مليون طن في الصادرات الزراعية عام 2021

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القيادة السياسية مهتمة بزيادة المشروعات الزراعية والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الإنتاج في مصر، لافتا إلى أن مصر تربعت على المراكز الأول في تصدير الموالح وخاصة البرتقال، «سيكون لدينا زيادة معروض في التمور باختلاف أصنافه، وفي 2021 كان عندنا زيادة 5.6 مليون طن في الصادرات الزراعية، أعلاها الموالح وبالتحديد البرتقال».

نجيب: مصر تهتم بالمشاريع الزراعية

وأضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر من أكبر الدول المصدرة للفراولة كما أنها من أكبر الدول في إنتاج التمور، وقد نجحت مصر في تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بمشاريع الزراعية الجديدة بخلاف الزراعات المحمية المنتشرة في كل أرجاء مصر.

نجيب: القيادة السياسية مهتمة بالتجمعات الصناعية لزيادة التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة

وأوضح أن المشاريع الزراعية التي تبنيها الدولة ساعدت في زيادة المعروض من الخضر والفاكهة في مختلف الفصول من العام، وذلك الآن الدولة مهتمه بالزراعة والصناعات الخاصة بها، وكذا التجمعات الصناعية للتصنيع الزراعي من أجل زيادة القيمة المضافة، مع توفير مئات الآلاف من فرص العمل.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الخضروات والفواكة يأتي نتيجة لزيادة التوسع في المشروعات الزراعية كالصوب الزراعية والزراعات المحمية التي تبنيها وتعتمدها الدولة في زيادة المعروض وتوفير المنتجات الزراعية طوال العام.