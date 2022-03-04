«العليا للفيروسات» تحذر من الطقس السيئ: «موضوع كورونا ممكن يقلب بجد»

حذرت الدكتور وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، من السير على خطى عدد من الدول الغربية في إلغاء الإجراء الاحترازية أو تخفيفها خلال الفترة الحالية أو المقبلة، نظراً لقلة الحالات المرصودة من فيروس كورونا، قائلة: «لا يجب التهاون والسير على خطى أي دولة فالأوضاع تختلف وممكن الموضوع يقلب بجد بعد التهاون والتخفيف وتكون العواقب وخيمة وينتشر المرض بصورة أكبر بخلاف الأول».

العليا للفيروسات: الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجانب اللقاح خير وقاية من كورونا

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في نسل الإصابات المعلن عنها بكورونا، مؤكدة أن الأماكن المخصصة لعزل المصابين تشهد انخفاضا في نسب الإشغالات عن الفترة الماضية، محذرة المواطنين من تقلبات الطقس السيئ والتهاون في ارتداء الملابس الشتوية حتى يتم الإعلان رسميا عن دخول فصل الصيف، وضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من المرض.

العليا للفيروسات: ممكن الموضوع يقلب بجد وتكون خطورة الفيروس أكثر من الأول

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن نسب الإشغالات في الأسرة المخصصة لعزل المصابين انخفضت الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك استعدادا تاما لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، وأنه لا توجد أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.