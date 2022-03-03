نسب تطعيمات كورونا بالجامعات: 98% للجرعة الأولى و55% للثانية

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة للفصل الدراسي الثاني 2021-2022 وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتأكيدا لاستمرار خطط التطعيمات وفقا للإجراءات والخطط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نسبة التطعيم بلغت 98% للجرعة الأولى و55% للثانية، موضحاً أن الوزارة حريصة على متابعة التطعيم مع جميع الجامعات بصفة مستمرة.

«عبدالخالق»: 99% نسبة التطعيم بالجرعة الأولى في جامعة سوهاج

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، استمرار كافة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسب التطيعمات ارتفعت خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها بلغت 99% بغالبية الكليات بالنسبة للجرعة الأولى، وتجاوزت الـ60% بالنسبة للحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية، مضيفاً أنه يجرى حالياً منح الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً أن الجامعة تسير بخطى متقدمة نحو تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بما يحقق الأمن والسلامة للجميع .

موقف الطلاب غير مسددين للمصروفات

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة الدراسة مستمرة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه لم يتم منع أي طالب من دخول الجامعة بالفصل الدراسي الثاني من غير الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19».

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، استمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة حققت نسب عالية في التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنها تجاوزت الـ99 % بالكليات وأنه يجرى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة، منح تطعيمات الجرعة الثالثة التعزيزية.