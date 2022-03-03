وزير الدفاع يُكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2022، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما توفره لأبنائها من كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات، لتظل القوات المسلحة دائماً نموذجاً للعطاء للوطن جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، موضحاً أن القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته، مشيراً إلى أن نقل مسؤولية القيادة من جيل إلى جيل يعد تقليداً عسكرياً أصيلاً تحرص عليه القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها العريقة.

كما أكد القائد العام على أن القوات المسلحة ستظل دائماً تحتل مكانتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لا يدخرون جهداً من أجل رفعة شأن وطننا الغالي مصر، كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين عرفاناً بما تحملوه من مسؤولية اجتماعية عظيمة كان لها أكبر الأثر في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.