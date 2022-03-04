كيفية كفالة طفل يتيم من دور الرعاية.. اعرف الخطوات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تسهيل كفالة الأطفال، مشيرة إلى أنه تم استقبال 2700 طلب كفالة حتى وصل الطلب على كفالة الأطفال أكثر من عرض الأطفال وذلك تحت سن عامين.

11 ألفا و700 طفل مكفول بأسر

وأضافت القباج، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك 30% من الأولاد معلومة النسب، مؤكدة أن هناك 10 آلاف و800 طفل بدور الرعاية، بخلاف 11 ألفا و700 طفل مكفول بأسر، موضحة أنه تم عمل قاعدة بيانات للأطفال بدور الرعاية.

خطوات طلب كفالة طفل يتيم

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي أن طلب كفالة طفل يتيم يتم كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا.

- تقوم الأسر البديلة بإدخال بيانات الأم البديلة بالترتيب التالي:

- إدخال الاسم الأول، ثم الاسم الثاني والثالث، وأخيرا إدخال اللقب.

- اختيار الحالة الاجتماعية للأم البديلة.

- اختيار الديانة.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- تسجيل المهنة.

- إدخال رقم الهاتف المحمول، ثم البريد الإلكتروني.

- ملء الخانة الخاصة بالرقم القومي، ثم محافظة وتاريخ الميلاد.

- إدخال بيانات السكن داخل مصر.

- اختيار نوع الطفل «ذكر، أنثى أو اختيار الاثنين معا».

- اختيار عمر الطفل، ثم الضغط على كلمة إرسال.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه بعد أن يتم التسجيل على الأسر اتباع ما يلي:

تقوم الوزارة بإرسال طلب الأسرة إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.

- تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط.

- تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة.

- بعد موافقة اللجنة على تسليم الأسرة للطفل، يتم استلامه أما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو من دار الرعاية.

- آخر خطوة هي تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بوجود ضامنين.