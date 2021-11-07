خطوات الحصول على بطاقة الأسر البديلة الكافلة للأيتام

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات لمديريات التضامن الاجتماعي ودور الأيتام، بتسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر البديلة التي تقدمت بطلب الكفالة، والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.

خطوات استخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال

وناشدت التضامن، الأسر البديلة الكافلة، بضرورة التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال، لافتة إلى أن إجراءات استخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال تتم كالتالي:

- ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأميناً لهم ولأطفالهم.

- بطاقة الأسر البديلة الجديد، يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.

- تقوم الأسرة البديلة الكافلة بسداد مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعي فرع القاهرة باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.

- إصدار بطاقات «ميزة» للأسر البديلة الكافلة.

إجرءات كفالة طفل يتيم بالأسر البديلة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي إجرءات كفالة طفل يتيم بالأسر البديلة كالتالي:

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة (https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx).

- تسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.

- تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقاً.

- تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشؤون الاجتماعية للبت في الموضوع.

- عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع 2 ضامن.