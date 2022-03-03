بريطانيا تدعو لفرض عقوبات جديدة على روسيا: «بوتين سيخسر الحرب»

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية بريطانيا ولاتفيا وإستونيا قبل قليل، أن بوتين سيفشل في مغامرة الحرب على أوكرانيا، داعية جميع الدول إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي لمنعه من تمويل الآت الحرب ضد أوكرانيا، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سكاى نيوز» عربية.

بريطانيا تدعو لفرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا

وتابعت «تراس»، ينبغي علينا حرمان المصارف الروسية كلها من الوصول لنظام «سويفت»، بالإضافة إلى الحد من مصادر الطاقة التي سمحت لـ«بوتين» بتمويل الحرب على أوكرانيا.

وقالت «تراس»: «نحن نعزز الجبهة الشرقية لحلف الناتو والأمن الأوروبي، وسنعزز قدراتنا الدفاعية المشتركة مع حلف الناتو في وجه التغيرات الأمنية في أوروبا، كما أن بريطانيا تقف إلى جانب شركائها في منطقة البلطيق لضمان خسارة بوتين».

وطالب وزير خارجية لاتفيا، إدجار رينكيفيدج، جميع الشركاء بضرورة تشديد العقوبات على روسيا وبيلاروسيا، داعيا الى مواصلة دعم أوكرانيا بكافة السبل المتاحة.

وفى السياق ذاته، قالت وزيرة خارجية إستونيا، أن جرائم الحرب التي تحصل الآن تفرض مساءلة مرتكبيها.