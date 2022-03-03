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روسيا: الوفد الأوكرانى رفض التفاوض بعد وصوله إلى بولندا

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سارة ثروت
11:44 ص | الخميس 03 مارس 2022
المفاوضات الروسية الأوكزانية

المفاوضات الروسية الأوكزانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وفد التفاوض الأوكرانى وصل إلى بولندا ورفض التفاوض وإجراء المحادثات، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا 

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إنّ وفد التفاوض الأوكراني غادر مقر انعقاد المحادثات مع روسيا، قرب حدود بيلاروسيا وبولندا.

جاء ذلك بعد تأجيل الجلسة الثانية، التي كان مقررًا عقدها أمس الأربعاء، حيث حضر الوفد الروسي، بينما تغيّب الأوكراني عن جلسة المفاوضات.

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بقلم سارة ثروت