روسيا: الغرب ينكر تواطئه بالحرب في أوكرانيا

استغربت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنكار الدول الغربية تواطئها في حرب أوكرانيا، لافتة إلى أنها حاولت تجنب الحرب طوال السنوات الماضية.

وقالت الوزارة: «لا نفهم كيف يتراجع الغرب اليوم إلى هذا المستوى من الإنكار التام لتواطئه في انهيار أوكرانيا»، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سكاى نيوز» عربية.

روسيا: استنزفنا كل إمكانيات المفاوضات

وتابعت الخارجية الروسية: «حاولنا منع هذه الحرب لسنوات وليس لأسابيع أو أشهر ولجأنا في سبيل ذلك للكثير من التكتيكات»، معتبرة أن «ما يحدث الآن هو نتيجة سياسة الغرب في أوكرانيا وكل ما قدّمه من أسلحة لكييف على مدى سنوات».

وأضافت موسكو أن بلادها وصلت إلى هذا الوضع «بعد استنزاف كل إمكانيات المفاوضات، وهذا ما يجب على العالم فهمه».

وأكدت أن «كل ما يحدث يتم تقديمه على أنه عمل روسي طال انتظاره، إلا أنه وضع قسري دُفعت روسيا إليه».

وقالت إن «الغرب نسى اليوم مسؤولياته، لكن لا يمكنه التظاهر بأنه ليس متورطا في ما يحدث في أوكرانيا»، مضيفة أن روسيا حاولت منع التطور الحالي للأحداث إلا أن الغرب فضّل عدم ملاحظة ذلك.