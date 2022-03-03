أوكرانيا تتواصل مع الناتو عن طريق الوكالة الذرية لحماية منشآتها النووية

طالبت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مناشدة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لإغلاق المجال الجوي فوق المنشآت النووية الأوكرانية، وفقا لوكالة سبوتنك الروسية.

أوكرانيا تناشد الناتو

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بيانا جاء فيه أنّ أوكرانيا طلبت منها التوجه إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومطالبته بإغلاق مجالها الجوي فوق منشآتها النووية، وتكثيف الإجراءات لمنع أعمال الإرهاب النووي.

ودخلت العملية العسكرية الروسية أسبوعها الثاني، حيث خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، معلنا إطلاق عملية عسكرية لحماية سكان إقليم الدونباس، حيث تقع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين انفصالهما عن جانب واحد من أوكرانيا.