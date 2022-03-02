«بايدن»: تعبئة القوات البرية والسفن الحربية للدفاع عن دول «الناتو»

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعبئة القوات البرية والأسراب الجوية والسفن الحربية للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بما في ذلك بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، مشددا في كلمته السنوية أمام كونجرس بلاده عن «حالة الاتحاد»، على أن واشنطن وحلفاءها سيدافعون عن كل شبر من أراضي «الناتو» بقواتهم المشتركة.

«بايدن»: بوتين سيدفع ثمن هجومه على أوكرانيا على المدى البعيد

وأشار بايدن، إلى أن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا و أوكرانيا وأنها قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط، وأوضح الرئيس الأمريكي: «سندافع عن أراضي أي دولة عضو في حلف الناتو»، وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن هجومه على أوكرانيا على المدى البعيد.

وأوضح بايدن، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، مشيرا إلى أن القوات الروسية ستعاني لسنوات من هجومها على أوكرانيا.

وتابع بايدن قائلا، إن الدبابات الروسية قد تقتحم أوكرانيا لكنها عاجزة عن كسب العقول والقلوب

الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا

وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا.

وأشار بايدن، إلى أن دول العالم الحر وأخرى مثل سويسرا بدأت بفرض عقوبات ضد روسيا، مضيفا، أن من الواضح أن العالم اختار السلام والأمن.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الديمقراطيات، أثبتت أنها على مستوى التحدي.

وقال بايدن: «سيكتب التاريخ أن بوتين سيخرج من أوكرانيا ضعيفا».

«بايدن»: الشعب الأوكراني يحارب ببسالة وشجاعة

وتابع بايدن قائلا، إن الاتحاد الأوروبي بات أكثر قوة واتحادا من ذي قبل، وأضاف جو بايدن: «ستترتب تداعيات باهظة على اجتياح الديكتاتور الروسي لبلد أجنبي»، موضحا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بات مصدر إلهام للعالم، مضيفا أن الشعب الأوكراني يحارب ببسالة وشجاعة.

وأوضح بايدن، أن هجوم بوتين على أوكرانيا سيجعله أكثر ضعفا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي سيحقق مكاسب ميدانية لكنه سيواجه تداعيات طويلة الأمد، وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إن بلاده ستقدم للأوكرانيين مليار دولار لإعادة بناء مؤسساتهم

العملة الروسية «الروبل» تفقد 33% من قيمتها

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أن العملة الروسية «الروبل» فقدت 33% من قيمتها والاقتصاد الروسي يترنح، وأوضح المسؤول الأمريكي، أن العقوبات أضعفت المركزي الروسي وسنمنع بوتين من تمويل قدراته العسكرية، مضيفا أن بوتين بات منعزلا عن العالم أكثر من أي وقت سابق.

وفي سياق متصل، قال بايدن، إن واشنطن وحلفاءها قد تخرج كمية إضافية من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية عند الحاجة، مضيفا، أن بلاده بالتعاون مع 30 دولة أخرى اتخذت إجراءات لإخراج 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطات في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بايدن، أن الولايات المتحدة، تلعب دورا مركزيا في ذلك، وتستعد لعمل المزيد بالتعاون مع الشركاء إذا لزم الأمر، وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هذه الخطوات ستسمح بتخفيض سعر الوقود في البلاد.

«أمريكان إكسبرس» تعلن وقف تعاملاتها مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات

بدورها، أعلنت «أمريكان إكسبرس»، وقف تعاملاتها مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، فيما أعلنت وزارة النقل الأمريكية، أن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي يدخل حيز التنفيذ بنهاية اليوم.

ميدانيا، قال الجيش الأوكراني، إن قوات روسية هاجمت مستشفى في خاركيف، وأوضحت وسائل إعلام أوكرانية، أن قتالا قرب مستشفى عسكري في مدينة خاركيف ولا خسائر في صفوف الجيش الأوكراني.

الجيش الأوكراني: عملية إنزال ليلية لـ قوات روسية في خاركيف

وأشار الجيش الأوكراني، إلى عملية إنزال ليلية لـ قوات روسية في خاركيف، فيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات البيلاروسية متأهبة للانتشار قرب الحدود مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، أوضح عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية: القوات الروسية سيطرت على الميناء النهري ومحطة السكك الحديدية في خيرسون

اقتصاديا، قفز سعر خام برنت 5% ليبلغ 110 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، 4 دولارات لتصل إلى 107.74 دولار للبرميل.