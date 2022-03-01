الناتو: دعم عسكري كامل لأوكرانيا باستثناء إرسال الجنود

قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنّ الحلف يقدم كل أنواع الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنه لن يرسل جنودا إلى هناك، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

راجمات صواريخ روسية على مشارف كييف

وتأتي تصريحات أمين عام حلف الناتو، بالتزامن مع الحشود العسكرية وراجمات الصواريخ، التي تنتشر على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، في اليوم السادس للأزمة التي اندلعت بين الجارتين روسيا وأوكرانيا.