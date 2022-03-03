أول تحرك برلماني لحسم مصير الطلبة العائدين من أوكرانيا 

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بسن تشريع يسمح بإدماج الطلبة العائدين من الخارج بسبب الأزمات أو الحروب في الجامعات الخاصة والأهلية.

ودعت النائبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإعلان عن خطتها فى التعامل مع الطلبة العائدين من أوكرانيا للحفاظ على مستقبلهم التعليمي، لاسيما فى حال استحالة العودة لأوكرانيا في ظل الحرب الدائرة، والتي لا يمكن التكهن بتوقفها أو بتداعياتها.

جهود إضافية لإجلاء الباقين

وقالت عفيفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارتي الهجرة والخارجية وأعضاء الجالية المصرية تابعوا الطلاب منذ اللحظة الأولي للأزمة، وجرى إجلاء عدد منهم، وجار استكمال عودة الباقين، وفقا لتكليفات القيادة السياسية فى التنسيق مع سفارات دول الجوار لأوكرانيا للسماح للمصريين بالدخول.

وأشارت عفيفي إلى أن مصير هولاء الطلاب أصبح معقدًا، وهو ما يتطلب من وزارة التعليم العالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإدماجهم في الجامعات الخاصة، مبينة أن ظروف الحرب دائمًا ما تكون مختلفة عن الظروف العادية داخل الدول.

الحاجة لتشريع يضمن مستقبلهم التعليمي

وقالت إن الأزمة الأوكرانية- الروسية، كشفت عن ضرورة التفكير فى سن تشريع يضمن للطلاب الدارسين بالخارج الانضمام إلى كليات مصرية حال نشوب حرب أو أزمات سياسية تحول دون استكمال دراستهم فى أى من البلدان بالعالم، وذلك للحفاظ على مستقبلهم.

واستطردت النائبة ريهام عفيفي قائلة: «الطلاب المصريون الدارسون فى الجامعات الأوكرانية اضطروا للسفر للخارج، رغبة منهم في الالتحاق ببعض الكليات التي لم يوفقوا فى الالتحاق بها داخل مصر، بسبب التنسيق والمجموع، ونظرا لأهمية الحفاظ على مستقبل هولاء الطلاب التعليمى فإنهم بحاجة ماسة إلى الالتحاق بالكليات المصرية الخاصة والأهلية لاستكمال دراستهم».