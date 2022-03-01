مساعد وزير الخارجية: نستعد لنقل أول مجموعة طلاب عائدين من أوكرانيا

قال السفير صلاح عبدالصادق مساعد أول وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحرص على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا والعودة بهم سالمين، مشيرًا إلى أن الطائرة الأولى وصلت إلى رومانيا لنقل الطلاب والمصريين العائدين من أوكرانيا، وجرى تقديم الإعاشة اللازمة للمصريين العائدين بسبب فقدان بعضهم لأمواله داخل البنوك الأوكرانية.

وأوضح «عبدالصادق» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنه اصطحب طبيبًا من الحجر الصحي بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المصريين، مشيرًا أن الطلاب يجري تجهيزهم للمغادرة، ويحصلون حاليًا على وثائق الصعود للطائرة.

الدولة حريصة على سلامة الطلاب

وأشار مساعد أول وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إلى أن الرحلة ستتحرك فور انتهاء الإجراءات وستكون أول مجموعة نُقلت بمعرفة الدولة المصرية، مشددًا على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على سلامة الطلاب المصريين.

وأكد أن 173 طالبًا سينقلون من أوكرانيا، لافتًا إلى أنه كل دقيقة يدخل طلاب جُدد لرومانيا عبر منافذها الحدودية، مشيرًا إلى أن الطلاب المصريين يغادرون أوكرانيا عبر حدود بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، وأن عدد الطلاب متغير كل دقيقة.

السفراء يستقبلون الطلاب

وأوضح أن السفراء المصريين في هذه الدول يلتقون الطلاب فور وصولهم للحدود ويجري تسكينهم وتوفير احتياجاتهم، ويتلقون كل العناية من السفارات المصرية هناك، مؤكدًا أن الدول تقدم لهم المساعدة فور دخولهم لأراضيها، مشددًا على أنه سيجري نقل أي مجموعة من الطلاب المصريين المغادرين لأوكرانيا، متابعًا: «حتى اللي بيضيع باسبوره السفراء بيطلعوا له وثائق طريق لتمكينهم من الرجوع للبلاد».