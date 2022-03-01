وزارة الهجرة تكشف تفاصيل عودة الطلاب المصريين من أوكرانيا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن عودة الطلاب المصريين من أوكرانيا صورة مضيئة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع المواطن في الداخل والخارج على قائمة أولويات الدولة معتبرة أن مشهد صعود الطلاب للطائرة المتوجهة للقاهرة وعلى متنها 175 طالبًا شهادة حقيقية في حق الدولة أنها لا تنسى أبناءها حتى وقت الأزمات مشيرة إلى هناك إصرارًا وتوجيهًا من القيادة السياسية في البدء بإجلاء الطلاب المصريين من الخارج.

تنسيق استقبال الطلاب المصريين

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن مسؤولي وزارتي الخارجية والهجرة تابعوا الموقف من غرف العمليات وأن رئيس الوزراء بنفسه كان يتابع التقارير المتعلقة باحتياجات هؤلاء الطلاب وطلباتهم مؤكدة أن الجلسات الافتراضية للحوار، التي كانت تجريها تناولت إجلاؤههم لرومانيا أو سلوفاكيا أو المجر مع تحذير الطلاب بالاشتراطات الخاصة بهذه الدول بالإضافة لتعاون السفارات المصرية مع سلطات هذه الدول لتنسيق استقبال الطلاب المصريين خاصة من فقدوا جوازات سفرهم.

وأشارت أنه تم استقبال بعض الطلاب في مراكز الإيواء والباقي تم تسكينهم وإعاشتهم لحين وقت الطائرة مشيدة بالجهد المبذول منذ بداية الأزمة حتى الآن باعتبار أنه يمثل أكبر رد على الشائعات التي تتهم الدولة بعدم الرد على المواطنين في الخارج ولا تلتفت لطلباتهم.

إنهاء دون شو إعلامي

وتابعت أن هذا ما عهدناه في القيادة السياسية بالانتهاء من الأزمات دون أي شو إعلامي لافتًة إلى أن هناك 200 طالب سيخرجون من أوكرانيا للحدود الرومانية ومتوقع وصول 400 طالب للحدود البولندية مشيدة بتساهل السلطات البولندية وتعاونها مع السفارة المصرية وسماحها بمرور طلاب مصريين لا يحملون جوازات السفر.

ونصحت الطلاب بارتداء الملابس الثقيلة والالتزام بالثبات الانفعالي والانضباطي مشيرة أنه تمت موافاة وزارة التعليم العالي بأسماء الطلاب والجامعات الأوكرانية التي كانوا يدرسون فيها وسنواتهم الدراسية.