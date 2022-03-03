توافد الطلاب المصريين من أوكرانيا للنمسا تمهيدا للعودة: مصر متأخرتش علينا (فيديو)

تستمر جهود الدولة في إعادة جميع الطلاب المصريين المتواجدين في أوكرانيا إلى أرض الوطن، للحفاظ عليهم من تبعات العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، إذ وصل عدد من الطلاب المصريين إلى العاصمة النمساوية فيينا مساء الثلاثاء قادمين من سلوفكيا، وانضم إليهم مجموعة أخرى قادمة من نفس الدولة منذ ساعات تمهيدًا لعودتهم إلى مصر.

الجالية المصرية بفيينا تستقبل الطلاب القادمين من أوكرانيا

واستقبل أبناء الجالية المصرية في النمسا الطلاب العائدين من أوكرانيا عن طريق سلوفكيا، منذ وصولهم إلى فيينا، من بينهم إسلام طاحون، مصري مقيم في العاصمة النمساوية، إذ كان في استقبالهم بمحطة المترو وتوصيلهم لمقر النادي المصري بـ«فيينا»؛ لتوفير مكان الإقامة وترتيب إجراءات العودة إلى القاهرة، تحت إشراف السفير محمد الملا والقنصل العام المستشار باسم طه، والمستشارة الثقافية علا عبد الجواد.

رحلة الطلاب القادمين من أوكرانيا إلى النمسا

وظهر الطلاب المصريون خلال تواجدهم بمقر النادي المصري في فيينا عبر بث مباشر لـ«الوطن»، وأشادوا خلاله بحسن استقبال أبناء الجالية المصرية والسفارة لهم، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، بحسب ما ذكروه: «مصر متأخرتش علينا»، إذ بدأت رحلتهم من أوكرانيا إلى سلوفكيا واستغرقت 4 ساعات، ثم الانتظار أمام الحدود 6 ساعات، وبعدها لرومانيا وأخيرا إلى العاصمة النمساوية فيينا.

ما يقترب من 30 طالبا حتى الآن وصلوا إلى النادي المصري بـ«فيينا» قادمين من أوكرانيا عن طريق سلوفكيا، وتستمر باقي المجموعة في القدوم لحين التأكد من خروجهم جميعًا من أوكرانيا، بحسب ما ذكره «طاحون»، كما أكد المسؤولين في النادي أن السفارة المصرية في النمسا تلقت تكليفا من الرئاسة بالتكفل بإقامة الطلاب داخل الفنادق شاملة الأكل والشرب لحين عودتهم إلى القاهرة والتي يحتمل أن تكون الجمعة المقبل.

ويتم على الفور تسكين كل مجموعة من الطلاب القادمين من أوكرانيا داخل فنادق فيينا لحين الانتهاء من إجراءات التنسيق مع الطيران لعودتهم لأرض الوطن بسلام.