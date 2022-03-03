ضبط شبكتين لفك شفرات القنوات الفضائية وتوزيع خدمات الإنترنت في الغربية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بمحافظة بالغربية بإنشاء شبكة لبث محتوى القنوات الفضائية المشفرة، وشبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية، ويغطى ترددها نطاق دائرة مركز شرطة بسيون دون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

التحفظ على 45 جهاز لاستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرات القنوات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية تم استهداف المقر الرئيسي للشبكة، وأمكن ضبط مالك الشبكة، وبالتفتيش فى حضوره عثر على «45 جهاز لاستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرات القنوات، والمستلزمات والأدوات المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية».

كما تم ضبط شخصين يقيمان بمحافظة بالغربية لقيامهما بإنشاء شبكة لبث محتوى القنوات الفضائية المشفرة، وشبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية، ويغطى ترددها نطاق دائرة مركزي شرطة «قطور – سمنود»، بمحافظة الغربية، دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ، ومديرية أمن الغربية تم استهداف المقر الرئيسي للشبكة وتم ضبطهما، وبالتفتيش فى حضورهما عُثر على «63 جهاز لاستقبال الإشارة ومعالجته وفك شفرات القنوات، والمستلزمات والأدوات المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية»، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.