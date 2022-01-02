السيسي: مصر تدعم الأمم المتحدة لمواجهة تحديات مكافحة الجريمة والمخدرات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، حيث أكد الرئيس دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، لتفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمي ولصون الأمن والاستقرار.

والي: نعول على دور مصر للتصدي للفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الدكتورة غادة والي، تقدّمت بخالص التقدير للرئيس على الدعم المستمر لدور المنظمة، مشيرةً إلى تعويلها على مساندة مصر المستمرة لجهودها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز ذلك الدور في تعظيم قدرات المجتمع الدولي، على التصدي للتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي للفساد وأثره السلبي على المجتمعات، وجهود منع الجريمة وبناء نظم فعالة للعدالة الجنائية.

وعرضت والي، أبرز الأنشطة على جدول أعمال المنظمة، خاصةً متابعة نتائج «إعلان شرم الشيخ» الصادر عن المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من 2000 شخص من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

مكافحة الفساد العالمي في ظل تحديات كورونا

ووجّهت الدكتورة غادة والي، الشكر على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة لتنظيم مؤتمر مكافحة الفساد العالمي في ظل تحديات جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنّه مثّل علامةً فارقةً عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من الجائحة.

واستعرضت والي، محاور التعاون الدولي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة في أفغانستان، خاصةً ما يتعلق بتهريب السلاح، والاتجار في المخدرات، وتفاقم ظاهرتي الإرهاب واللاجئين، كما أشارت إلى الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولي في مصر خلال 2022، والخاص بمكافحة تهريب الآثار كأحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.