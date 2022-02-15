ضبط شخصين احتجزا عامل وأكرهاه على توقيع إيصالات أمانة: خطفناه لما سرقنا

كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من عامل بأحد المحلات مقيم بمحافظة المنوفية، بتضرره من عاملان بذات المحل مقيمان بمحافظة سوهاج، لاحتجازه داخل الشقة محل سكنهما الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وتوثيقه باستخدام حبال والتعدي عليه بالضرب، وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة بمبلغ مالي، وعلل قيامهما بذلك لوجود خلافات بينهما حول العمل.

تحريات الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ المشكو في حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنّه نظرا لسابقة قيام المجني عليه بسرقة خاتم ذهب ملك أحدهم من الشقة المشار إليها، اختمر في ذهنهما فكرة احتجازه والتعدي عليه بالضرب، وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة بمبلغ مالي انتقاما منه، وتم بإرشادهما ضبط الإيصالين مزيلان بتوقيع المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.