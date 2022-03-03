«20 يوم وتقبض».. المالية تعلن جدول صرف مرتبات شهر مارس الجاري

«20 يوم وتقبض مرتبك»، هكذا أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر مارس للعاملين والموظفين في65 وزارة وجهة وهيئة تابعة للدولة بجميع محافظات الجمهورية .

صرف مرتبات شهر مارس 2022

وقالت وزارة المالية فى كتاب دوري، إنّ صرف مرتبات شهر مارس 2022 سيتم فى المواعيد المحددة لكل وزارة ومصلحة وجهة حكومية، حيث تحصل الوزارات على مرتبات موظفيها من خلال مخصصات الباب الثاني الخاص بالأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي «2021-2022».

مواعيد صرف المرتبات

وأكدت وزارة المالية في كتابها الدوري أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022، على مدار 5 أيام، تبدأ من الإثنين الموافق 23 مارس الجاري، وتنتهي الإثنين 29 مارس 2022، لكل الوزارات والجهات والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة.

20 يوم وتقبض مرتبك

وأعلن الكتاب الدوري، بدء صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة ومصلحة وجهاز ومديرية تابعة للجهاز الإداري، يوم الإثنين 23 مارس الجاري، وأشار الكتاب الدوري، إلى بدء صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين بـ33 وزارة أخرى وهيئة تحصل على مرتباتها من الموازنة العامة للدولة لتبعيتها للجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق لـ 24 مارس 2022.

وبحسب الكتاب الدوري حددت وزارة المالية 3 أيام لصرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين والموظفين بكل الوزارات والجهات والمديريات والمصالح التابعة للدولة، التي يصل عددها إلى نحو 66 وزارة وهيئة حكومية.

وأهاب الكتاب الدوري بالعاملين في الجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة منذ عام 2020.