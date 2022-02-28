مواعيد صرف مرتبات مارس 2022.. على مدار 5 أيام

تستعد وزارة المالية، لبدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين والموظفين، بأكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للدولة، بعد انتهائها من صرف مرتبات شهر فبراير 2022، اليوم 28 فبراير الحالي.

وأعلنت وزارة المالية، وفقا لكتاب دوري أصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية في شهر ديسمبر 2021، المواعيد المحددة لكل وزارة ومصلحة وجهة حكومية، تحصل على مرتبات موظفيها من خلال مخصصات الباب الثاني الخاص بالأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022.

الصرف يبدأ 23 مارس

وبحسب الكتاب الدوري، تحددت مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022، على مدار 5 أيام، تبدأ من الاثنين الموافق 23 مارس، وتنتهي الاثنين 29 مارس المقبل، لكل الوزارات والجهات والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وأكد الكتاب الدوري، بدء صرف مرتبات شهر مارس المقبل 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة ومصلحة وجهاز ومديرية تابعة للجهاز الإداري، الاثنين 23 مارس المقبل.

بدء صرف مرتبات مارس بـ33 وزارة وهيئة

وأشار الكتاب الدوري، إلى بدء صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين بـ33 وزارة وهيئة تحصل على مرتباتها من الموازنة العامة للدولة لتبعيتها للجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق لـ 24 مارس 2022.

وبحسب الكتاب الدوري حددت وزارة المالية 3 أيام لصرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين والموظفين بكل الوزارات والجهات والمديريات والمصالح التابعة للدولة، التي يصل عددها إلى نحو 66 وزارة وهيئة حكومية.

و‏أهاب الكتاب الدوري بالعاملين في الجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة منذ عام 2020.