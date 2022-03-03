إيريس نوبلوش.. الأقرب إلى مقعد رئيس مهرجان كان السينمائي

يحتفل مهرجان كان السينمائي، العام الحالي، بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين على إطلاق أول دوراته، ومن المرجح أن تترأس إيريس نوبلوش، الرئيس السابق لشركة «وارنر ميديا»، المهرجان السينمائي، لخلافة بيير ليسكور الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة في يونيو 2020، ويخطط للتنحي بعد الدورة القادمة، لتكون تلك المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة هذا المنصب.

وزيرة الثقافة الفرنسية تدعم إيريس نوبلوش في «كان»

وحتى الآن، لم يتم اختيار إيريس نوبلوش لرئاسة المهرجان بشكل رسمي من قبل مجلس إدارة الرابطة الفرنسية للمهرجان الدولي للسينما، التي تجمع السلطات العامة والمتخصصين في صناعة السينما، إذ أشار موقع «فارايتي»، في تقريره، إلى أن هناك عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة الفرنسية تسعى لترجيح كفة «نوبلوش» في تقلد رئاسة كان السينمائي، من بينهم وزيرة الثقافة روزلين باشلو ودومينيك بوتونات، رئيس المجلس الوطني للسينما.

ومن المقرر أن يتم التصويت على خليفة بيير ليسكور في رئاسة مهرجان كان السينمائي، خلال الاجتماع القادم لمجلس الإدارة، وذلك وفقا لما نشره موقع «Satellifacts» الإخباري الفرنسي.

ورغم من أن رئاسة مهرجان كان يعد دورًا فخريًا أكثر من كونه دورًا تشغيليًا، إلا أنه يتطلب مهارات خاصة للتنقل في السياسة الداخلية للمهرجان والعمل بسلاسة جنبًا إلى جنب مع تييري فريمو، المدير الفني للمهرجان، بالإضافة إلى المساعدة في تأمين رعاة جدد.

بينما سيستمر «فريمو» في قيادة جميع القرارات والمناقشات الإبداعية مع المنتجين الدوليين وصناع الأفلام، فإن وجود رئيس استوديو أمريكي سابق مثل إيريس نوبلوش كرئيس للمهرجان، سيكون مفيدًا لجذب المزيد من الأمريكيين لعرض أفلامهم.

من هي إيريس نوبلوش؟

استقالت إيريس نوبلوش من شركة «وارنر ميديا» في يونيو 2021، وذلك بعد 25 عامًا تنقلت فيهم بين المناصب القيادية المختلفة داخل الشركة قبل تركها، وآخرهم هو كونها الرئيس التنفيذي للشركة في فرنسا وألمانيا ودول «البنلوكس» والنمسا وسويسرا، وقبل ذلك كانت مسؤولة عن العلاقات الدولية والسياسة الإستراتيجية لأوروبا في «تايم وارنر».

وبعد فترة وجيزة، أطلقت «نوبلوش» شركة استحواذ أوروبية بقيمة 300 مليون دولار مع داعمين أقوياء، منهم الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت الذي يدير العلامة التجارية الفاخرة «Kering»، الراعي الرسمي لمهرجان كان السينمائي، ومن المفترض أن تستثمر الشركة الجديدة في صناعات الترفيه والتسلية.