رئيس الحكومة الليبية الجديد: احتجاز وزيرين ومنعهما من حلف اليمين

اتهم رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، بمنع الوزراء الجدد من السفر إلى طبرق شرق البلاد، من أجل أداء اليمين الدستوري في مقر البرلمان.

باشاغا: يتهم الدبيبة بمنع الوزراء الجدد من تأدية اليمين

وقال «باشاغا» فى بلاغ قدمه إلى مكتب النائب العام، إن الحكومة الليبية منتهية الصلاحية تقوم باستغلال السلطة، كما أمرت بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل، متهمًا حكومة الدبيبة بمنع حكومته من ممارسة مهامها وأداء واجبتها.

إغلاق المجال الجوى

وأوضح «باشاغا» أن إغلاق المجال الجوي جاء بهدف منع وزراء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق لتأدية اليمين الدستوري، مؤكدا أن هذا الفعل يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول، ويعتبر بمثابة اعتداء على السلطات السياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وفقا للقانون.

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، فإن الدبيبة أمر بمنع الوزراء من أداء اليمين واحتجازهم، فيما قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن الدبيبة يريد التحكم فى الليبيين، واصفًا ما قام به الأخير بـ«اختراق صارخ لحقوقهم»، مضيفًا: «لتحيا الديمقراطية والانتخابات الحرة».

ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن قوة مسلحة تبع «الدبيبة» قامت باحتجاز وزيرين من حكومته كان من المقرر أن يؤديان اليمين اليوم الخميس.

البرلمان منح الثقة لحكومة باشاغا

وكان مجلس النواب الليبي، قد منح الثلاثاء الماضي الثقة لحكومة فتحي باشاغا خلفا لحكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث تتكون قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا للبرلمان، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.

ومن جهة أخرى، رفضت حكومة «الدبيبة» قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة يقودها فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، مؤكدة استمرار مهامها.