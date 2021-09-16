الحكومة الليبية: تدريب نحو 30 ألف عنصر أمني لتأمين الانتخابات المقبلة

قال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنَّ مصر تعد دولة إقليمية ذات ثقل وأهمية في الساحة المتوسطية والشمال أفريقية، وأيضًا على الساحة الليبية، وعليه فإن دور مصر داعم للاستقرار واستكمال المراحل الانتقالية والوصول لمرحلة الثبات، وهو أمر في غاية الأهمية، ويتفق مع خطوات حكومة الوحدة الوطنية نحو تحقيق الانتخابات.

الانتخابات تتطلب تكاتف كافة الأطراف الداخلية والمجتمع الدولي

وأضاف «حمودة»، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة «النيل للأخبار»، اليوم الخميس، أنه تم تدبير كافة المبالغ اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات حتى تكون على أهبة الاستعداد، كما قمنا في البدء ومباشرة بتدريب أكثر من 30 ألف عنصر أمني من أجل تأمين هذه الانتخابات، ولازلنا ننتظر القاعدة الدستورية والقوانين التي على أثرها ستجرى هذه الانتخابات، حيث تعد العملية الانتخابيية عملية تكاملية تتطلب تكاتف جميع الأطراف بما فيها مجلس النواب والحكومة والمفوضية والمجتمع الدولي الذي كان راعيًا للاتفاق الذي أسس الانتخابات.

وأشار إلى أنَّه ملف القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة الموجودين داخل الأراضي الليبية لا يعد تحديا ليبيا فقط، بل تحديا دوليا أيضا، فالمرتزقة والميليشيات لهم امتدادات خارج ليبيا، وعليه فإن هذا الأمر يتطلب تكاتف كافة الدول المتداخلة في الشأن الليبي، لافتا إلى أن موقف الليبين والحكومة واضح برفض كافة أشكال التدخل الاجنبي، سواء كانت قوات الأجنبية أو المرتزقة.

على المجتمع الدولي الضغط لمنع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

ولفت إلى أنَّ الشعب الليبي ينتظر أن تقوم الدول المتدخلة في الشأن الليبي بالضغط على العناصر أو أي أطراف يمكن التأثير عليها لتسحب هذه القوات، بشكل تدريجي ويحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وعن ملف توحيد الجيش الليبي، أكد أن الحكومة داعمة للجنة «5+5» المنبثقة عن الجيشين الليبيين، ولن تدخر أي جهد لاستكمال هذا الهدف السامي والمهم، فلا دستور ودولة قوية دون جيش قوي يحمي حدودها ومواطنيها.

وأوضح أن القوى العاملة المصرية في ليبيا ليست بغريبة أو جديدة على المجتمع الليبي بل هناك انسجام بينها وبين الشعب الليبي.