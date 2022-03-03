القبض على معلم متهم بالتحرش بـ5 تلميذات في المدرسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على مدرس بإحدى مدارس دائرة القسم، على خلفية اتهامه بالتحرش بـ5 تلميذات في المدرسة، بدائرة قسم شرطة الهرم.

المتهم يعلل سبب التحرش بالتلميذات

وكان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من أولياء أمور التلميذات يفيد بتحرش أحد المدرسين في المدرسة بالتلميذات في أثناء تواجدهم في المدرسة، وعلى الفور نجحت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته بما جاء في البلاغ أقر بارتكاب الواقعة، معللاً ذلك كونه مريض نفسي، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إطلاق رصاص على ربة منزل وشاب في المرج

وفي سياق آخر منفصل، تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغًا يفيد بقيام مجهول بإطلاق الرصاص على ربة منزل وشاب ومقتلهما على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر داخل شقتها في الطابق الأرض، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس، وباستكمال المعاينة تبين العثور في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى، على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طلقات نارية في الصدر وبعمل البتحريات تبين أن الشاب كان على علاقة غير شرعية مع السيدة الثلاثينية.

وأضافت التحريات، أن المتهم هو والد المجني عليها الأولى و تدعى «سماح» في العقد الثالث من العمر، وكانت على علاقة بشاب يقيم في المنزل المجاور لمنزلها، مشيرة إلى أن المتهم ضبط المجني عليهما في وضع مخل يوم الواقعة، وذهب وأحضر سلاحًا ناريًا، استخدمه في الواقعة، ودخل على ابنته في شقة بالطابق الأرضي وأطلق عليها عدة أعيرة نارية حتى تأكد من وفاتها، ثم ذهب إلى منزل «العشيق» في شقة بالطابق الأرضي في المنزل المجاور لمنزل الضحية الأولى، وأطلق عليه عدة طلقات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتمكن من الهرب.

القبض على المتهم

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وجرى عرضه أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.