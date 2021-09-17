العثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها بالوراق

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها في دائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة.. «رائحة كريهة»

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة خاصة بسيدة مسنة تقيم بمفردها، وأضافت التحريات أن السيدة لم يشاهدها الجيران منذ عدة أيام، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وعُثر على جثة السيدة على سرير غرفة نومها، وبفحصها ظهر أن الجثة في حالة تعفن رمي وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة منافذ الشقة، بالإضافة إلى عدم العثور على بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غريق مكبل ومجهول الهوية في مياه النيل بالوراق

وفي سياق منفصل، ما زال فريق البحث يكثف جهوده لكشف هوية جثة مجهولة الهوية لشاب عثر عليها في مياه النيل، وبالفحص تبين أن الجثة مكبلة اليدين والرجلين، بالإضافة إلى وجود حبل حول الرقبة، كما تبين أن الجثة ظلت في مياه النيل لعدة أيام وذلك بسبب اختفاء معالمها تماما.

الطب الشرعي: غريق الوراق قُتل بالخنق ثم ألقي في النيل

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه بأنه تعرض للقتل بالخنق ثم ألقي في مياه النيل.