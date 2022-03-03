كيف تتظلم على الضريبة العقارية المضافة إذا حدثت مغالاة على الوحدة؟

يتفاجأ بعض المواطنين والمكلفين في بعض الأحيان من الضرائب العقارية المبالغ فيها، عند سداد الضريبة العقارية على العقارات المبنية، والوحدات السكنية، أو الأراضي المستغلة.

التظلم من القرار

وقال ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، يسمح للمكلف أو المواطن التي يرى أن قيمة الضريبة العقارية مغالى في تقديرها أو تزيد عن التقديرات السنوية بالتظلم من القرار من قبل لجان الفحص.

وأضاف أنه من حق المواطن أو المكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منهما، في خطوات محدودة خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ تسلمه لإخطار الضريبة العقارية من المأمورية التي يتبعها.

طريقة التظلم

وأكد أن الخطوة الأولى من التظلم، هو تقديم المكلف طلب لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، أو إحدى المأموريات التابعة، ثم حصوله على إيصال يثبت تقديم التظلم، ودفع الرسوم.

وتابع أن الطلب يسدد معه مبلغ قدره 50 جنيها، كتأمين لنظر طعنه، تسترد عند قبول الطعن موضوع التظلم بشكل موضوعي، مشيرا إلى إمكانية إرسال التظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسل إلى مأمورية الضرائب العقارية التي أخطرته بالضريبة.

كيفية احتساب الضريبة العقارية

وحول أساس تحديد القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الضريبة العقارية، قال «السرجاني» يجرى تحديدها على المباني والمنشآت الخاصة، وفقًا لعدد من المحددات في مطلعها الموقع الجغرافي للمبنى، ويشمل طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

وأشار إلى مستوى جودة البناء سواء كان بناء فاخر أو بناء شعبي، بالإضافة إلى نوعية مادة البناء سواء خرسانة مسلحة أو طوب مصنع أو حجر أو طوب لبن أو خشب.