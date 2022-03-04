المنشآت السياحية: اجتماع قريب للمطالبة بمد مواعيد عمل المطاعم في رمضان

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة إن النصف الثاني من شهر فبراير الماضي شهد إقبالا جيدا من المواطنين المصريين والسياح العرب على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم والمنشآت السياحية .

وأوضح أن الشهر الماضي شهد إجازة منتصف العام الدراسي بمصر والتي جعلت العديد من الأسر المصرية تفضل الخروج وتناول الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، إضافة إلى أن شهر فبراير شهد وجود إجازات بالعديد من الدول العربية مثل السعودية والكويت وهو ما رفع نسب الإشغال بكافة المنشآت والمطاعم السياحية.

الاستعداد لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان

وأضاف لـ«الوطن»، أن كافة المنشآت والمطاعم السياحية بدأت في الاستعداد من الآن لاستقبال الزبائن خلال شهر رمضان، موضحا أن العديد من المطاعم فتحت باب الحجز لتلقي طلبات الأفراد والمجموعات لتناول وجبتي السحور والإفطار خلال شهر الصوم.

ولفت إلى أن مشكلة مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية ستكون أحد الأسباب الرئيسية لضعف إقبال المواطنين على تناول وجبة السحور، موضحا أن مواعيد إغلاق المطاعم وفقا للتوقيت الشتوي ستكون في الواحدة صباحا فيما يحين أذان الفجر في الـ 5 فجرا وهو ما يجعل الرواد يعزفون عن تناول السحور بالمطاعم السياحية.

طلب مد مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال رمضان

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة ستعقد اجتماعا خلال الشهر الجاري لمطالبة الجهات الحكومية بمد مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان حتي الساعة الـ 4 فجرا وذلك لإتاحة الفرصة أمام الرواد لتناول السحور قبل وقت قليل من أذان الفجر، لافتا إلى أن مواعيد عمل المطاعم خلال شهر الصوم تبدأ غالبا من الساعة الواحدة ظهراً وهو ما يجعل مد مواعيد الإغلاق أمرا طبيعيا نظرا لطبيعة العمل خلال رمضان.

وأشار إلى أن الملاهي الليلية وصالات الديسكو ستغلق أبوابها خلال شهر رمضان لتقوم بأعمال الصيانة والتجديدات استعدادا لاستقبال الرواد والمرتادين خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن نسب إقبال الرواد على تلك المنشآت خلال شهر الصوم يكون ضعيفا للغاية ولا يكفي لتغطية تكاليف التشغيل لذا فإنه يتم استغلاله لإجراء الإصلاحات والتجديدات اللازمة.