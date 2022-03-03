افتتاح الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى برعاية «مدبولي»

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقهما اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة قنا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مهرجان دندرة يتزامن مع احتفالات قنا بالعيد القومي

يأتي افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تزامناً مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، و حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية، وقيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، والأجهزة التنفيذية، وبحضور أكثر من 4 آلاف مشارك من أبناء محافظة قنا.

استثمار الأحداث الفنية للترويج للحضارة المصرية

وأشارت وزيرة الثقافة، في كلمتها بافتتاح المهرجان، إلى أن التوجه بالمنتج الإبداعي إلى جنوب مصر، يعكس مدى اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع، وإعادة تشكيل الوعي، والارتقاء بالوجدان، ومن ثم يسهم ذلك في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة، مؤكدةً على ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية في الترويج للحضارة المصرية، كما لفتت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الأثرية والتاريخية بمختلف محافظات الصعيد، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، نظراً لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم.

مواجهة الأفكار المغلوطة والارتقاء بالذوق العام

وأضافت «عبد الدايم» أن النسخة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا يُعد امتداداً للفعاليات الفنية والثقافية في الصعيد، والتي تهدف إلى مواجهة الأفكار المغلوطة، والارتقاء بالذوق العام، وتقديم ألوان فنية هادفة وجادة، تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع، وتحافظ على الأمن الثقافي المصري، مشيرةً إلى أن فعاليات المهرجان قامت بتنفذها دار الأوبرا المصرية، ويواكبها معرض للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب مؤسسة دار المعارف، مشيرةً إلى أن المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير، ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بأنحاء الوطن.

إبراز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة، وخاصةً في صعيد مصر، يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق، ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، موضحاً أن العروض الفنية التي سيتم تقديمها بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمثابة هدية لأهالي محافظة قنا، وإشباعاً لشغفهم بالفن الراقي، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية، بالإضافة إلى زيادة الوعي الثقافي والحضاري.

وأضاف «العناني» أنه سعيد بحضور المهرجان، وسط حضور أكثر من 4 آلاف شخص من أهل محافظة قنا، داخل أحد أهم المعالم الأثرية في بلدهم، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار بدأت سلسلة أنشطة ومهرجانات بالتعاون مع وزارة الثقافة.

محافظ قنا: الدولة حريصة على «العدالة الثقافية»

وفى كلمته قال محافظ قنا إن الدولة قد أخذت على عاتقها تحقيق العدالة لجميع فئات الشعب المصري بما فيها «العدالة الثقافية»، لذلك وجهت القيادة السياسية بضرورة الوصول بالفعاليات الفنية والثقافية إلى مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف مواجهة الأفكار المتعصبة، والارتقاء بالذوق العام، وتقديم أنماط فنية هادفة تسهم في الحفاظ على الثقافة والهوية المصرية، وقد بدأت هذه الفعاليات في محافظة قنا بتنظيم الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في فبراير 2020، تلاها تنظيم عدة فعاليات فنية خلال عام 2021 على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن مسرح المواجهة والتجوال.

وأضاف «الداودي» أن هذا المهرجان يعد فرصة لأبناء المحافظة لحضور الفعاليات الفنية والثقافية، التي طالما كانوا يحلمون بها، والآن أصبحت واقعاً بينهم، معرباً عن بالغ امتنانه وتقديره للمسئولين في وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على التعاون المثمر، ودعمهما المستمر لتنظيم هذا المهرجان، حرصاً على تعزيز العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة ربوع الوطن.

هاني شاكر يحيي حفل افتتاح مهرجان دندرة

وعقب ذلك، صعد على خشبة المسرح أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي أحيا حفل الافتتاح بأشهر أغانيه، والتي لاقت إعجاب الحضور، الذين ظلوا يريددونها معه.

ويتضمن برنامج مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الثاني إقامة 3 حفلات على مدار 3 أيام، يحييها كل من هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وإيمان عبد الغني، وطارق العربي طرقان، وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.