وزيرة الثقافة تشهد «المسرح وحشنا» بأكاديمية الفنون

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي «المسرح وحشنا» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ونائبها الدكتور هشام جمال، وعدد من عمداء وأساتذة معاهد الأكاديمية.

المسرح أحد أذرع القوى الناعمة

أشادت عبدالدايم بالعرض المسرحي وفكرة وأداء أبطاله من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرة إلى أن المسرح أحد أذرع القوى الناعمة التي تسهم بشكل كبير في التأثير المباشر على تشكيل الوعي وبناء الإنسان، وأكدت على أن أكاديمية الفنون مصدرا أساسيا لأعداد وتأهيل أجيال من الفنانين والمبدعين.

«المسرح وحشنا» من إخراج الدكتور أشرف ذكي، ويشارك في بطولته خالد أنور، نغم صالح، مازن جمال عبد الناصر، ميرنا نديم، عبد العزيز علي وعدد من طلاب المعهد، ويعتبر إعادة إحياء للمسرح القديم، حيث يتم تقديم أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في الوجدان منها مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي وغيرهم.