هاني شاكر يبدأ حفل دندرة بأغنية «بلدي».. ويغير كلمات «بحبك أنا» لجمهور قنا

بدأ الفنان هاني شاكر حفله الغنائي، في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان دندرة بقنا للموسيقي والغناء، بأغنيته الوطنية «بلدي»، وعقب أداء الأغنية، دخل في وصلة مداعبة مع وزيري الثقافة والآثار، قائلا: «مش عارفين نشوف بعض في مصر، جايين نشوف بعض في قنا»، وغير كلمات أغنيته الشهيرة «بحبك أنا»، قائلا «قنا دي حبيبتي أنا».

وافتتحت وزيرة الثقافة، منذ قليل، الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والمهداة لروح الشاعر أمل دنقل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

فرقة قنا للفنون الشعبية تزين حفل الافتتاح

وبدأ حفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، بمشاهدة عرض التحطيب لفرقة قنا للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في ساحة المعبد، واستقبال الضيوف، ثم الانتقال إلى مسرح المعبد، كما قدم الحفل الإعلامي حسين حسني.

فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، تجمع أشكال إبداعية متنوعة، وتضم 3 حفلات يحييها على التوالي، أمير الغناء العربي هاني شاكر، ريهام عبد الحكيم، ياسر سليمان، إيمان عبد الغني، طارق العربي، ويشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.