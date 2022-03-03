وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب بنادي الفتيات بمحافظة قنا، المهداة لروح الشاعر أمل دنقل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

عبد الدايم: معرض الكتاب بمحافظة قنا يأتي ضمن جهود دعم واستكمال مسيرة التنوير في مختلف أنحاء مصر

قالت عبد الدايم، إن معرض الكتاب بمحافظة قنا، يأتي ضمن جهود دعم واستكمال مسيرة التنوير في مختلف أنحاء مصر وتحقيقا للعدالة الثقافية، مشيرة إلى أنه يساهم في دعم صناعة الكتاب والنشر، مضيفة أنه يعكس إيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في تنمية المجتمع وتطوير الوعي، وأن محافظة قنا، تشهد حراكا إبداعيا تعبر عنه الفعاليات والأنشطة المميزة بقصر الثقافة، مؤكدة التنسيق مع محافظ قنا، على استمرار إقامة معرض الكتاب بشكل ثابت سنويا، مع زيادة مساحته.

تقديم كل أوجه الدعم لنشر الثقافة والفنون

وجه محافظ قنا الشكر لوزيرة الثقافة، على جهودها فى نشر التنوير بالمحافظة، مشيدا بالتأثير والمردود الإيجابي الذي تقدمه معارض الكتاب لدى جموع المواطنين، مشيرا إلى الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم لنشر الثقافة والفنون.

كما تفقدت وزيرة الثقافة بصحبة محافظ قنا، أجنحة المعرض، وأشادا بتنوع الإصدارات التي شملت عناوين في مختلف ألوان المعرفة والمجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية، كما تفقدا جناحا فنيا ملحقا بالمعرض، ضم العديد من اللوحات في مجالات الرسم والخط العربي والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، من إبداعات أبناء المحافظة وخارجها من النشء والشباب.

أمل دنقل شخصية المعرض

قال رئيس هيئة الكتاب، إن الدورة الرابعة من المعرض، مهداة لروح الشاعر الراحل أمل دنقل شخصية المعرض تخليدا واحتفاء بإسهاماته الإبداعية المتميزة، وتأتي تفعيلا لاستراتيجيات الوزارة في نشر الوعي الثقافي، وتعظيم قيمة القراءة بمحافظات مصر، ويتضمن مبادرة ثقافتك كتابك التي لا تزيد فيها سعر الكتاب الواحد عن 20 جنيها، إذ تمثل محورا رئيسيا في معارض الكتاب.

يذكر أن معرض الكتاب الرابع بمحافظة قنا، تشارك فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقام فعالياته خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس، يشمل أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة في مختلف المجالات والسلاسل، إضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، وعناوين عديدة في مختلف مجالات المعارف العامة والتاريخ الفرعوني، وتاريخ المصريين وسلسلة التراث الشعبي والأطفال وسلسلة أدباء القرن ومختصرات تراثية.