مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق مطار سيوة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 أشخاص آخرين، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق المؤدي لمطار سيوة، عند علامة «الكيلو 40»، على طريق «مرسى مطروح - سيوة»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث سيوة

استقبل مستشفى سيوة المركزي جثة أحد الأشخاص يُدعى «خالد صلاح علي حسن»، 41 سنة، من القاهرة، الذي وصل إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار، كما استقبل المستشفى 4 مصابين في الحادث، هم «أحمد سمير عبد الفتاح»، 31 سنة، من الجيزة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«عمر محمد محمد»، 24 سنة، من الجيزة، مصاباً بكدمة في الظهر، و«محمد علي عبد الله»، 37 سنة، من السويس، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، و«خالد محمد حسن»، 26 سنة، من الجيزة، مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

معاينة حادث سيوة

ويجرى استكمال الخدمات الطبية لمصابي حادث طريق سيوة، من إجراء أشعة وتحاليل وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وجرى التحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سيوة المركزي، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.