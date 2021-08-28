بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق سيوة

لقي شخصان منذ قليل مصرعهما وأصيب 2 آخرين بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند علامة الكيلو 20 على الطريق الصحراوي «سيوة - مطروح» في اتجاه مدينة سيوة.

وانتقلت سيارات الإسعاف من مدينة سيوة إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلت الجثتان والمصابان إلى مستشفى سيوة المركزي للعلاج، وأخطر قسم شرطة سيوة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث طريق «سيوة - مطروح»

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي، اليوم السبت، فور وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة، ضحايا ومصابي الحادث الأربعة، وهم عامر ربيع عبدالمقصود، 44 سنة، من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعبدالكريم عبدالله إبراهيم سعد، 46 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه، وجاب الله محمد جبر، 65 سنة، من الإسكندرية مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر واشتباه نزيف داخلى، والحاله سيئه وأجرى الفريق الطبي إنعاش رئوى له ولم تستجب الحالة، ولفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى، وعطا الله خميس رواق، 53 سنة، من الإسكندرية ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثتين في ثلاجة مستشفى سيوة، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة، واستكمال الفحوصات الطبية للمصابين.

مباحث سيوة تعاين موقع الحادث

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث فور وقوعة، وجاري الفحص الشامل ومعاينة الحادث، والسيارة، وسيتم سؤال المصابين فور سماح حالتهم الصحية، ورفع تقرير مفصل للنيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.