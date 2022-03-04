مبروك عطية يواصل إثارة الجدل.. 5 تصريحات أغضبت الرأي العام

أثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، أستاذ اللغة العربية والشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، غضب الرأي العام، عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.

وظهر «عطية» من حين لآخر عبر الشاشات يطلق الآراء الغريبة والمثيرة، ويرصد الوطن في التقرير التالي، أبرز 5 مواقف كان بطلها الدكتور مبروك عطية، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مبروك عطية يتهم المصريين بالزيجات الحرام

تعد آخر واقعة أثارت جدل لـ مبروك عطية تصريحه الأخير في برنامج يحدث في مصر بقناة «Mbc مصر»، حيث قال «مبروك» خلال الحلقة مع المذيع شريف عامر: «متى يكون الزواج واجبا؟، حاجتين، القدرة على الإنفاق والقدرة على معاشرة المرأة، تحققت فيه الباءة، والباءة لفظ جامع للاثنين وليس فقط مادية، القدرة على تسيير حياة كريمة محترمة من غير شكاوى، افرض لديه الرغبة في معاشرة الحريم، ثلاثة أرباع سكان مصر جايين من زيجات حرام»، مما أثار حالة غضب عام.

ودعت نقابة للإعلاميين لاستدعاء عطية وشريف عامر للتحقيق في الواقعة، حيث وجهت النقابة اتهاما لشريف بالاستمرار في ارتكاب المخالفات المهنية، «إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل وإهانة الشعب المصري»، بحسب القرار.

مبروك عطية يعتدي على شخص داخل مسجد

اعتداء الداعية الإسلامي على شخص بداخل مسجد، تسبب في أزمة مؤخراً أيضاً، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مبروك عطية، يعتدي على شخص بالمسجد، وهو ما لاقى هجوما كبيرا، مما دفع مبروك للخروج في بث مباشر على صفحته الشخصية، يرد فيه على الفيديو المتداول وعلق قائلاً «الواقعة حدثت منذ 8 سنوات، وكانت عبارة عن حوار بيني وبين أحد المصلين في درس بعد صلاة الفجر»، موضحاً أن المصلي قال إنه لا يسمع جيداً «قلت تعالى اقعد قدامى، قال مش قادر أقوم قلت له خلاص آجى اشيلك.. وخلصت الحدوتة».

تصريحات مبروك عطية عن ضرب الزوج لزوجته تشغل الغضب

كما تسببت تصريحات «مبروك» عن ضرب الزوج لزوجته، أيضا في حالة من الجدل الواسع، بعد حديثه عن سيدة تشتكي من زوجها بسبب ضربه لها، قائلاً إن النساء مبالغات في الشكوى، و«هناك قاعدة من يوم ما ربنا خلق العالم لغاية يوم القيامة، النساء بتبالغ مبالغة كبيرة، هذه قاعدة لازم نحطها قدام عنينا، فيه قاعدة تقول لو الإنسان قام من النوم وضرب فورًا أو دخل على البيت وضرب فورًا، فهذا شخص يحتاج مستشفى أمراض عقلية لأنه أكيد عنده مرض، أما الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة إلا بعد درجة استفزاز قوية جدًا»، مما وضع عطية في مرمى غضب الرأي الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مبروك عطية يهاجم سيدة تشكو من زواج الصالونات

ومن المواقف التي تعرض فيها «مبروك» للهجوم أيضا، مهاجمته لسيدة تشكو من زواجها على طريقة الصالونات، قائلة: «إتجوزت صالونات وبعد الجواز لاحظت أنه مريض نفسي وبتجيله حالة مثل الصرع وبيتحول زي المجنون وممكن يموتني في أي وقت، وأهلي كانوا عارفين كده قبل ما يجوزوني، إيه حكم اللي عملوه، وأعيش إزاي معاه بعد كده»، فجاء رد الداعية عليها : «أتمنى اختفاء عبارة زواج الصالونات إلى يوم الدين»، مضيفا: «الزواج واضح، وإذا حدث في الصالون أفضل من أن يحدث في الكافيه، لا يوجد شيء اسمه جواز صالونات، ما دام هناك مأذون».

وأضاف: «اتجوزتي وطلع عنده مرض نفسي، لازم تجاهدي في سبيل الله، ومن الممكن المرض النفسي اللي عنده قبل الزواج يروح من عنده بعد الجواز، بمساعدتك يعود لاتزانه».

عطية مبروك: السجائر ليست حراما

وكان مبروك عطية، واجه هجوما شديداً أيضا عقب تصريحه بأن التدخين ليس حرام شرعا، قائلاً إن الشخص الوحيد الذي حرم السجائر هو مفتى الديار الأسبق نصر فريد واصل وقال: «لما هى حرام زي ما قال مفتى الديار، ليه لم تمنع الدولة المتاجرة فيها؟».