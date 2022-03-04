خبير: الطباعة رباعية الأبعاد ستستخدم في صناعة خلايا بديلة للجسم

قال الدكتور معتز عطا الله، أستاذ صناعة المواد المتقدمة بجامعة برمنجهام في إنجلترا، إن الطباعة رباعية الأبعاد للأنسجة أصبحت شائعة في الأبحاث العلمية بأمريكا وانجلترا، لافتا إلى أنه يجرى استبدال مواد الطباعة بخلايا بشرية وتكبيرها معمليا لإنتاج خلايا مشابهة أو جزء من عضو بشري أو الجلد.

عطا الله: طباعة أجزاء من الأعضاء لعلاج تأثيرات الأمراض المزمنة

وأوضح «عطا الله»، خلال مداخله لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والروبوت «توت»، المذاع على فضائية «DMC»، لمناقشة مستقبل طب الأمراض المزمنة، أن البعض يلجأون لتركيب المفاصل الصناعية المصنعة بواسطة الطباعة رباعية الأبعاد، وأن الاتجاه حاليا إلى طباعة أجزاء من أعضاء بشرية للمساعدة في علاج تأثيرات الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن هناك استثمارات عالمية تضخ في هذه المشروعات.

عطا الله: الطباعة رباعية الأبعاد مجال بحثي مطلوب

وأشار «عطا الله»، إلى أن الطباعة رباعية الأبعاد مجال بحثي مطلوب وخاصة في طباعة أنسجة العظام لمعالجة مرضى سرطانات العظام، خاصة بعد استئصال أجزاء من العظام، وكذلك طباعة أجزاء من خلايا الكلى لتعويض الأجزاء المتضررة، لافتا إلى أنه يحتمل أن تنفذ تلك المشروعات خلال الـ5 سنوات القادمة.