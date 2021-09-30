وزارة الزراعة تطلق برنامجا تدريبيا عن زراعة الأنسجة النباتية

أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أنه جار الإعداد لتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان «زراعة الأنسجة النباتية ودور الإكثار الدقيق في إنتاج محاصيل خالية من الفيروسات» وذلك بمقر المعهد بالجيزة، في الفترة من الأحد 10/10/2021 حتى الخميس 21/10/2021 وذلك بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

موضوعات البرنامج التدريبي

وأوضح أن البرنامج التدريبي يتناول الموضوعات الأتية:

-التعرف على أساسيات زراعة الأنسجة النباتية، وإستراتيجيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض - تطبيقات عملية في إنتاج نباتات خالية من الأمراض، والتعرف على متطلبات إنشاء معمل زراعة الأنسجة، وتأهيل طلاب الكليات وحديثي التخرج لسوق العمل.

تدريب الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد

ويستهدف البرنامج تدريب الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج بالإضافة إلى من لديه الرغبة من الشركات الخاصة في إنشاء معمل زراعة أنسجة.