«مصر تستطيع» يستضيف الأثري الصغير يوسف حواس: عمره 12 عاما ويحلم بالعالمية

قال يوسف حواس، طالب بالإعدادية والملقب بـ«الأثري الصغير»، إنه بدأ منذ الصغر بمشاهدة الأفلام الوثائقية وقراءة الكتب التاريخية والفرعونية، لافتا إلى أن لحظته الأولى لمشاهدة الأهرامات كانت مبهرة له، وأنه البناء التاريخي الذي بقى كما هو.

«حواس» يقدم جولات بالمتاحف وشرحا للزوار

وأوضح «الأثري الصغير»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على قناة «DMC»، أنه شارك في جولات بالمتاحف وشرح للزوار تفاصيل تمثال الملك خوفو، لافتا إلى أنه بنى في عصر مختلف عن عصر الملك خوفو الذي اهتم خلاله ببناء الهرم الأكبر فقط.

وقدم الطفل «يوسف حواس» شرحا لعدة لوحات فرعونية تعود لأسر مختلفة من الأسر المصرية القديمة، لافتا إلى أنه قرأ عدة كتب عن مصر الفرعونية مكنته من معرفة تفاصيل التماثيل والأسر التي تعود إليها وساعدته في شرح التحف الأثرية للزوار، مشيرا لأهمية فترة تحتمس الثالث الذي خاض 17 حملة عسكرية قادها ولم تفشل أي منها، وأن خطته العسكرية ما زالت تدرس حتى الآن في بعض الأكاديميات العسكرية واستعملت ألمانيا في الحرب العالمية بعض تلك الخطط.

«الطفل الأثري» يتمنى الوصول للعالمية

ومن جانبه، قال المهندس سامح حواس، والد الطفل الأثري الصغير، إن نجله بدأ منذ عامين في القراءة والمتابعة لأخبار مصر القديمة، وأنه اصطحبه للأماكن الأثرية والمتاحف لتنمية مهاراته، متابعا: «وفرت له كتبا وموسوعات بالعربية والإنجليزية ليحصل على كل ما يريد من المعرفة، خاصة وأنه يرى نفسه عالما من علماء الآثار ويتمنى أن يفيد بلده بشكل أكبر».