«الطاقة الذرية» تحذر من خطر جسيم بشأن «زابوريجيا»: يجب وقف التصعيد

حذرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، من خطر جسيم إذا أصيب مفاعل نووي في محطة «زابوريجيا» للطاقة الذرية، ودعا المدير العام لـ الوكالة، رافائيل جروسي، إلى وقف التصعيد في المحطة النووية وسط أوكرانيا والتي تعد الأكبر على الإطلاق في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قالت إن المبنى المحترق في محطة «زابوريجيا» النووية هو مبنى إداري والمفاعلات قريبة جدًا منه، موضحة أن الجيش الروسي يحاول السيطرة على محطة «زابوربجيا» النووية ومدينة «إينرجودار».

هبوب الرياح الحالية من المحطة النووية باتجاه الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا

بدورها، أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى هبوب الرياح الحالية من المحطة النووية باتجاه الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا وفي اتجاه المدن الروسية الكبرى «روستوف أون دون» و«كراسنودار».

«جروسي»: تحدثت مع رئيس الوزراء الأوكراني حول «زابوريجيا»

وقال جروسي، إنه تحدث مع رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس أناتوليفيج شميكال، حول الوضع الخطير في زابوريجيا.

وكانت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، قالت في وقت سابق، إنها على علم بتقارير عن قصف محطة «زابوريجيا» النووية، مشيرة إلى أنها تتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن القصف.

وكان جروسي، وصف في وقت سابق، الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا بحالة غير مسبوقة، وأشار المدير العام لـ الوكالة، إلى أن «الطاقة الذرية» تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين الأوكرانيين لضمان أمن وسلامة المرافق النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بايدن ونظيره الأوكراني يبحثان أحداث قصف المحطة النووية

وعلى خلفية قصف المحطة النووية، بحث الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أحداث القصف.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام، إن رجال الإطفاء تمكنوا من الوصول إلى محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، فيما قال مسؤول أوكراني، إنه تم رصد مستويات مرتفعة من الإشعاع في المنشأة النووية، وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني، رغم تصريح متحدث باسم محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، بعدم وجود تهديد بانتشار الإشعاع.

وكان خبراء أمريكيون استبعدوا انفجار المفاعلات النووية في «زابوريجيا» بطريقة مشابهة لـ «تشرنوبيل»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال متحدث باسم المحطة النووية، «أندري توز»، إن مستوى الإشعاع في المنشأة لم يختلف بالمقارنة بالأيام الماضية، مشيرا إلى الخشية من تهديد نووي بسبب قصف «زابوريجيا» بأسلحة روسية ثقيلة

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية، أوضحت في وقت سابق، أن الجيش الروسي قصف محطة النووية من جميع الجهات.

من جانبه، اتهم رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، الغرب بالسعي لتدمير روسيا، فيما قالت موسكو، إن الولايات المتحدة تبتز وترهب عددا من الدول للتأثير على علاقاتها بـ«موسكو».