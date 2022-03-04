اندلاع حريق بمحطة «زابوريجيا» أكبر محطة نووية في أوروبا بأوكرانيا

قال رئيس بلدية «إنرجودار» الأوكرانية، إن النيران اشتعلت في محطة «زابوريجيا» لـ الطاقة النووية بـ أوكرانيا، فيما نشرت وسائل إعلام أوكرانية، لقطات من كاميرا مراقبة، أظهرت الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.

وكانت المواجهات، احتدمت بين القوات الأوكرانية والروسية في محطة «زابوريجيا» أكبر محطة نووية في أوروبا، فيما أشارت القناة الإخبارية في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى دوي انفجار كبير في عاصمة البلاد «كييف».

أوكرانيا: موسكو تؤجل عملية إنزال في أوديسا وزاتوكا

من جانبها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن القوات الروسية أرجأت عملية إنزال في أوديسا وزاتوكا، مشيرة إلى فشل قوات موسكو في إحراز تقدما في منطقة «أوديسا»

بدورها، أعلنت منظمة «الأمن والتعاون» في أوروبا، أنها ستحقق في انتهاكات روسيا في أوكرانيا، فيما قال «مجلس القطب الشمالي»، إنه ألغى اجتماعاته في روسيا بسبب عليمة موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أطلقت السلطات الكندية، برنامج إقامة مؤقتا لـ الأوكرانيين المقيمين على أراضيه، فيما منحت الولايات المتحدة، الحماية المؤقتة لـ الأوكرانيين المتواجدين على الأراضي الأمريكية، ومنحتهم حق العمل ومنعت ترحيلهم، فيما قال الأمن الداخلي الأمريكي، إنه سيواصل تقديم المساعدة للأوكرانيين

وقال «البيت الأبيض»، إن «واشنطن» تشارك أوكرانيا بمعلومات قتالية استخباراتية على مدار الساعة، مضيفا أن القوات الأوكرانية تستخدم المعلومات الاستخباراتية القتالية في عملياتها.

«النواب» الأمريكي: ندعم منع واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة

وعبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن دعمها لمنع واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن «النواب» مرر مسودة قانون بشأن دعم اقتصاد بلاده لتخفيف أثر العقوبات على روسيا على الأمريكيين قدر الإمكان.

وتعهد بايدن، في وقت سابق، بـ مؤتمر صحفي، بأن الاستثمارات في روسيا ستصبح أقل مع الوقت وسينكمش الاقتصاد. وفي وقت سابق، أعلنت إدارة ايدن، فرض المزيد من العقوبات على رجال أعمال روس، وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده فرضت حظر سفر على 50 من رجال الأعمال الروس.

وكشف بايدن، أن قائمة عقوبات جديدة تضمنت قرارات بمنع السفر على مسؤولين روس، و50 رجل أعمال. وأكد بايدن، أن هدف العقوبات على روسيا ترك أكبر أثر ممكن في التاريخ على نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه، وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أن بلاده ستحافظ على مصالح مواطنيه، مشدداً على أن «واشنطن» ستواصل فرض عقوبات قاسية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به.

وأوضح بايدن، أن روسيا تقصف في أوكرانيا بشكل عشوائي، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن العقوبات تؤكد ألا مفر للكيانات أو الأفراد الذين يؤيدون الهجوم الروسي.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس الخميس، أن «برلين» ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لـ «كييف»، مشيرة إلى أنها لن تكون طرفا في النزاع.

المستشار الألماني: قرار إرسال «برلين» أسلحة إلى أوكرانيا صحيح

وفي مقابلة مع التلفزيون الألماني الثاني «زد دي إف»، قال مستشار ألمانيا أولاف شولتس، إن الغرب يستخدم العقوبات ضد موسكو للضغط على روسيا، وفي الوقت ذاته لفتح طريق لحل دبلوماسي للصراع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكد شولتس، أن قرار إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا صحيح وضروري، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي خطط لنشر صواريخ حلف شمال الأطلسي «الناتو» في «كييف».

بدورها، أعلنت جمهورية التشيك، أن المواطنين الراغبين بالتوجه لـ أوكرانيا للقتال لن يتعرضوا لأي عقوبات، فيما أعلنت باريس سحب حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» من المتوسط وأرسلتها باتجاه رومانيا.