تحذير روسي للمقاتلين الأجانب في أوكرانيا: سنقدمكم للعدالة

حذرت موسكو، المقاتلين الأجانب في أوكرانيا، وقالت إنها ستعمل على تقديمهم للعدالة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بحسب الخطة الموضوعة لها، فيما احتج نحو 7 آلاف أكاديمي وباحث روسي في رسالة لـ«بوتين» على العملية العسكرية.

من جانبه، قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إن الحرب ليست الحل للأزمة في أوكرانيا، مشددا على جذور الأزمة المتمثلة بـ«الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الروسيب، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن موسكو تقاتل نازيين جددا من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، مضيفا إن هؤلاء شعب واحد.

«أوتاوا» تمنع ناقلتي نفط روسيتين من الرسو في كندا

من جانبه، اعلن السفير الروسي لدى «أوتاوا»، أوليج ستيبانوف، إن السفارة تتواصل مع السلطات المحلية بشأن الطائرة المحتجزة التي تقل مواطنين روس. وكانت وزارة النقل الكندية، أشارت في وقت سابق، إلى مصادرة طائرة تقل مواطنين روس في مطار «يلو نايف»، فيما قامت كندا، بـ إعادة أول ناقلتي نفط لـ روسيا بعد منعهما من الرسو في البلاد.

التشيك: سنرسل معدات عسكرية إضافية لـ «أوكرانيا»

وفي سياق متصل، أعلنت جمهورية التشيك، أنها سترسل معدات عسكرية إضافية لـ «أوكرانيا».

وميدانيا، أظهر فيديو يعتقد أنها اشتباكات قرب محطة «زابوروجيا النووية» الواقعة جنوب أوكرانيا، وفقا لما نشرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سباق، قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، إن خطة القوات الروسية بهجوم خاطف في أوكرانيا أخفقت، مشيرة إلى إحراز الجيش الأوكراني تقدما تكتيكيا.