«البيت الأبيض»: واشنطن لن تقيم منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

أعلن «البيت الأبيض»، أن «واشنطن» لن تقيم منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مبررة ذلك بأنه سيجر البلاد لحرب لا تريدها مع الجانب الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت «واشنطن» فرض عقوبات على الملياردير الروسي، مدير عام شركة «جازبروم إنفست» القابضة عليشر عثمانوف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على رئيس شركة «ترانسنفت» الروسية نيكولاي توكاريف وعائلته وشركاته.

وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، قالت في وقت سابق، إن العقوبات الدولية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بمقدار النصف.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني، على نظرتها السلبية بسبب زيادة مخاطر تخلف روسيا عن سداد الديون، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«البنتاجون» يقيم خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية

وكان مسؤول أمريكي، قال أمس الخميس، إن وزارة الدفاع «البنتاجون» أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد.

وأمس الخميس، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة تحالف الحوار الأمني «كواد»، التي تضم إلى جانب بلاده اليابان وأستراليا والهند، لمناقشة العملية العسكرية الروسية وتداعياتها على المحيطين الهندي والهادئ، فيما لم تدين القمة في بيانها الختامي، إدانة عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

«لندن» تجمد أكثر من 19 مليار دولار لـ مقربين من بوتين

وفرضت «لندن»، أمس الخميس، عقوبات قاسية على مسؤولين روس، وجمدت السلطات البريطانية، أرصدة مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها جمدت أصول لرجلي الأعمال الروسيين،«أليشر أوسمانوف» و«إيجور شوفالوف»، موضحة في بيان، أنهما مقربان من بوتين.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أن «لندن» ستواصل بذل كل ما تستطيع لإيقاع أقصى أذى اقتصادي ممكن بـ الرئيس الروسي، بسبب عملية «موسكو» العسكرية في أوكرانيا.

بولندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا

وفي سياق متصل، أوصت الحكومة البولندية، أمس الخميس، مواطنيها بمغادرة روسيا، وذلك على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة ف أوكرانيا، ودعت وزارة الخارجية البولندية في بيان، مواطنيها للامتناع عن أي رحلات إلى روسيا، نظرا للوضع في أوكرانيا ووقف الطيران بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قوات روسية تتوجه صوبر صوب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

ميدانيا، أعلن رئيس بلدية «إنرجودار» الأوكرانية، دميترو أورلوف، أن رتلا من القوات الروسية اتجه، مساء أمس الخميس، صوب محطة «زابوريجيا» للطاقة النووي، والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأشار أورلوف، في منشور على الإنترنت، إلى سماع طلقات مدوية في البلدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.