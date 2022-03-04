تعاون بين «سوني وهوندا» لتطوير وبيع السيارات الكهربائية المتطورة

أعلنت شركتا «سوني، وهوندا موتور»، اليوم، الجمعة، عن تعاونهما لتطوير السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الوقت الذي تعزز فيه شركة الإلكترونيات طموحاتها لتصبح لاعبا رئيسيا في سيارات الجيل الجديد.

هوندا ستكون مسؤولة عن تصنيع النموذج الأول و سوني تُطور منصة خدمة التنقل

وبحسب «رويترز»، قالت الشركتان في بيان صحفي، إنهما ستشكلان مشروعًا مشتركًا هذا العام لبدء بيع النموذج الأول من السيارات الكهربائية في عام 2025، وقالوا إن هوندا ستكون مسؤولة عن تصنيع النموذج الأول، بينما ستقوم سوني بتطوير منصة خدمة التنقل.

وسيعقد رئيسا الشركتين مؤتمرا صحفيا في طوكيو اليوم الجمعة، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوني ، كينيشيرو يوشيدا، في يناير عن خطة لإنشاء شركة جديدة باسم «سوني موبيليتي»، قائلاً إنها تستكشف إطلاقًا تجاريًا للسيارات الكهربائية، وعلى الرغم من أن موقعها المهيمن في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية قد تآكل من قبل المنافسين الآسيويين مثل سامسونج في كوريا الجنوبية، لا تزال سوني تمتلك ترسانة من التقنيات المتطورة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الحيوية للقيادة الذاتية.

السيارة الكهربائية تحتوى على مستشعرات قوية

وكشفت «سوني»، في وقت سابق عن نموذجها لإنتاج السيارة الكهربائية، وهى سيارة دفع رباعي تطلق عليها الشركة Vision-S 02، حيث تميزت السيارة، بتصميم داخلي كبير يتسع لسبعة مقاعد، وفقا لتقرير engadged.

وقالت الشركة أنها اجرت اختبارات لتلك السيارة فى أوربا، حيث تحتوي السيارة الكهربائية على مستشعرات في جميع أنحائها، بما في ذلك صورة CMOS ومستشعرات LiDAR لنظام مساعدة السائق، وتوجد مستشعرات وقت الرحلة لمصادقة السائق، فضلاً عن دعم الإيماءات البديهية والأوامر الصوتية، ومن المتوقع ان تكون السيارة الجديدة متصلة بتقنية الجيل الخامس، لتمكين التحديثات عبر الهواء والتشغيل عن بُعد، حيث تسعى سوني لتكون لاعبًا في صناعة السيارات الكهربائية.