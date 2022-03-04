ممنوع الإجازات.. جنوب سيناء تستعد للاحتفال بأعياد عودة طابا

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الاستعداد القصوى للاحتفال بأعياد عودة طابا إلى مصر، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، لتنظيم العمل خلال العيد القومي، كما قرر وقف الإجازات لكل العاملين في طابا بدءا من يوم الخميس المقبل وحتى انتهاء الاحتفالات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، صباح اليوم الجمعة، في أحد فنادق طابا بحضور كافة الجهات المعنية.

بث مراسم الاحتفال على الهواء

قال «فودة»، إنه تم عمل خطة تنظيمية للاحتفالات تبدأ بوصول الضيوف إلى مطار طابا وجولة تفقدية بالمدينة، لتبدأ مراسم الاحتفالات من خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» على الهواء مباشرة، من ساحة العلم في طابا وإيقاد شعلة النصر من داخل الساحة وعزف الموسيقى العسكرية.

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وأضاف أنه سوف يتم رفع العلم على طابا، صباح يوم 19 مارس الجاري، ويلي ذلك جولة تفقدية في طابا وداخل المنفذ البري، وبث صلاة الجمعة من مسجد السلام على الهواء مباشرة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

احتفالات طوال الشهر

ذكر محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم وضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر، وحجر أساس الإسكان البدوي، بالإضافة إلى افتتاح أعمال حماية طابا من أخطار السيول، كما تقرر إقامة حفل كبير بمناسبة عودة طابا، في المدينة، بحضور كبار الشخصيات وسوف يتم تقديم فقرات غنائية وشعر من التراث العربي، موضحا أن الاحتفالات مستمرة طوال شهر مارس الجاري بافتتاح مشروعات كبيرة خلال العيد القومي.