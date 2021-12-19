محافظ جنوب سيناء: طابا أصبحت مركزا ومدينة بعد ضم قرية رأس النقب

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2021، بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، تضمن نقل تبعية مطار طابا وقرية رأس النقب إداريًا إلى محافظة جنوب سيناء، وبناء عليه أصبح المطار وقرية رأس النقب بالتجمعات التابعة لها من الناحية الجغرافية في نطاق جنوب سيناء.

وتابع «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار يعني ضم مساحة تقدر بنحو 12 ألف متر مربع إلى حدود المحافظة، مشيرا إلى أن مدينة طابا سيتم تحويلها إلى مركز ومدينة رسمياً لتصبح مستقلة عن مدينة نويبع.

لجنة تسلم القرية

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة وعلي الشحات رئيس مدينة طابا، لتسلم القرية والمطار غدًا الاثنين بحضور ممثلين من كل الجهات عن محافظتي شمال وجنوب سيناء، مؤكدا أن القرية يبلغ عدد سكانها قرابة 2000 نسمة وتضم 3 تجمعات بدوية.

وأضاف أنه جرى عقد عدة لقاءات بين المحافظين لإنهاء أعمال التسليم طبقا للقرار الجمهوري، مؤكدا أن لجنة من التخطيط العمراني قامت بزيارة إلى القرية والمطار لإنهاء أعمال الرفع المساحي بالمنطقة وتحديد الحدود الإدارية بين المحافظتين.

قرية رأس النقب

أكد اللواء خالد فودة أنه سوف يقوم بزيارة رسمية إلى القرية فور الانتهاء من أعمال التسلم والتسليم وعقد لقاء موسع مع أهالي القرية ومعرفة متطلباتهم بعد ضمهم للمحافظة.

قرية رأس النقب بوسط سيناء تقع على الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، تبعد عن مدينة طابا نحو 45 كيلو متر، تضم 3 تجمعات بدوية، سكانها الأصليين من قبيلة الحيوات، عدد سكانها لا يزيد عن 2000 نسمة.

تتميز بطبيعتها الجبلية، وتتميز القرية بإنتاجها من مزارع العنب والتين وخصوبة أرضها الصالحة لزراعة القمح والشعير والبطيخ.

توجد بها مقرات حكومية لمنشآت خدمية في مجال التعليم والصحة والشباب والرياضة ومقر للوحدة المحلية ودار مناسبات.