من رأس سدر حتى طابا.. أبرز المشروعات التنموية بجنوب سيناء في 2022

أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق جنوب سيناء ستؤدي إلى إحداث تغيير كامل بالمحافظة هذا العام عن العام السابق.

وقال المحافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجَّه بضرورة إقامة مشروعات تنموية تخدم جميع الفئات، وتوسيع قاعدة الاستعانة بالشباب، موضحاً أن تشجيع المشروعات الصغيرة هي أبرز ملامح الفترة المقبلة.

«فودة»: المشروعات التنموية لخدمة جميع أبناء جنوب سيناء

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، هي في المقام الأول لخدمة أهالي جميع المدن القرى والوديان والتجمعات في جنوب سيناء، من رأس سدر حتى طابا.

أبرز المشروعات التنموية بجنوب سيناء

ولفت المحافظ إلى أن أبرز المشروعات، التي يجري تنفيذها تتضمن:

1- تطوير الرويسات، ويستهدف إقامة مجتمع سكني حضاري في منطقة الرويسات بشرم الشيخ، والقضاء علي أي مظهر غير حضاري.

2- إنشاء جامعة السويس فرع أبورديس، ويستهدف خدمة أكثر من 5000 طالبه في التعليم الثانوي والجامعي.

3- التجلي الأعظم، وهو مشروع القرن بالنسبة لمدينة سانت كاترين، تبلغ تكلفته أكثر من 5 مليارات جنيه.

4- ازدواج طريق «رأس سدر - عيون موسى»، بطول 30 كيلومتراً، وهو طريق ساحلي يؤدي إلي المدينة ومجموعة القرى السياحية على شاطئ خليج السويس.

5- تطوير قرية «رأس النقب»، التابعة لمدينة طابا، ضمن المرحلة الثانية لمشروع «حياة كريمة» بجنوب سيناء.

6- تطوير مطار سانت كاترين حتى يستقبل طائرات كبيرة.

7- تطوير طريق الطور الداخلي الرابط بين كمين الساحل وكمين الوادي، بطول 7 كيلومترات.

8- إنشاء نادي جنوب سيناء الرياضي.

9- إنشاء 5000 وحدة سكنية في الرويسات.

10- إنشاء 120 بيتاًً اًبدوي في الرويسات.

11- إنشاء 6000 وحدة سكنية بجنوب سيناء.

12- تسليم 1035 وحدة سكنية في ثلاث مدن، هي أبورديس وأبوزنيمة ونويبع.

حماية جنوب سيناء من أخطار السيول

كما أشار اللواء خالد فودة إلى أن من أبرز وأهم المشروعات التي سوف تنتهي هذا العام، هي المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، وتشمل ثلاث مدن، هي رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية ما يقرب من 800 مليون جنيه.